Ayı yavrusu Ponçik yaşamını Kayseri'de sürdürecek

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde beş ay önce bölgede çiftçilik yapan bir kişi tarafından bulunan ve ardından Sinop'taki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen iki ayı yavrusundan biri hayata tutundu.
AA'nın haberine göre çalışanlar tarafından Ponçik adı verilen ayı yavrusu, merkezde görevli veteriner hekimlerce üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslendi ve sıcak bir ortamda bakılarak 24 saat gözetim altında tutuldu.
Beş ayın sonunda uygulanan özel bakımla hayat mücadelesini kazanan Ponçik, bundan sonraki yaşamını Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesinde sürdürecek.
Merkezde görevli veteriner hekim Semih Onur Külük, beş ay önce merkezlerine getirilen yavru ayının şu an itibarıyla hiçbir sağlık problemi bulunmadığını söyledi.
Ayı yavrusunun çok erken bir dönemde annesinden ayrı düştüğünü anımsatan Külük, kardeşini maalesef hayatta tutmayı başaramadıklarını dile getirdi.
Külük, ayının merkezlerine geldiğinde bazı sağlık sorunları yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:
"Yavru ayımız merkezimize geldiğinde çok küçüktü. Sağlık sorunları vardı. İki yavrumuzdan birini maalesef hayatta tutmayı başaramadık. Ama bu yavrumuzu çok şükür hayatta tuttuk. Tabii ki annesinin verdiği konforu veremesek de düzenli olarak veteriner hekimler ve diğer arkadaşlarımız tarafından beslendi. Kimi zaman hastalandı, gece geç saatlerde gelerek ani müdahalelerini yaptık. Çeşitli handikaplar yaşadı bu süreçte ama şu an mutluyuz."
"TEK BAŞINA HAYATTA KALMAYI ÜÇ YILDA ÖĞRENİYORLAR"
Külük, yavru ayıların doğal yaşamda üç yıl süreyle anneleri ile yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Biz de tabi normalde hayvanımızı doğaya salmak isteriz çünkü bunun doğal ortamı doğal yaşam. Lakin yavru ayılar doğada hayatta kalmayı annelerinin yanında üç yıl gibi bir süre kalarak öğreniyor. Bizim bu anlamda onu rehabilite etme şansımız yok. O nedenle kendisini, refahının en iyi olacağı yere naklediyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!