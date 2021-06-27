Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de yapıldı.

Mücadeleye ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı.

Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.

2021 Porsche Supercup takviminin üçüncü yarışı, 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.