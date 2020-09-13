Fransa'daki Porsche Carrera Kupası mücadelesinin ilk yarışında Magny-Cours'ta piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, üçüncü cepten başladığı yarışta zafere ulaştı.

Milli sporcu sezonun 2. yarışını ise beşinci sırada tamamladı.

Porsche Carrera Kupası Fransa'da ikinci ayak 19 Eylül'de Le Mans’ta koşulacak.