Ayhancan Güven'den yeni şampiyonluk

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki sporcu aynı zamanda şampiyona genel klasmanında ikinci oldu.

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ilk sezonunda ikinci bitiren ilk pilot olmayı başaran Güven, bu başarısıyla adını Türk otomobil sporları tarihine yazdırdı.

Güven, 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya Roma'da düzenlenecek FIA Motorsport Games Uluslar Kupası'nda Salih Yoluç ile birlikte Türkiye'yi temsil edecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AYHANCAN GÜVEN'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Süper Kupa’da ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası arenada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran Ayhancan Güven’i tebrik ediyorum. Porsche Süper Kupa’daki performansıyla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının devam edeceğine inancım tam. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde İtalya’da düzenlenecek olan FIA Motorsport Games Uluslar Kupası'nda ülkemizi bir kez daha temsil edecek olan Ayhancan’a başarılar diliyorum.”