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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz gün Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Taş, setlerin çalışma saatlerine isyan etti.

50 yaşındaki oyuncu, "Ailemize vakit ayıramıyoruz! Varsa yoksa set... Bu böyle gitmiyor, yetkililere sesleniyorum." ifadelerini kullandı.