Kulüpler Birliği 6 aydır Süper Lig Yayın ihalesi için çalışma halinde. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin bu iş için ciddi mesai harcadığını biliyorum. Ocak ayında rakamların yavaş yavaş şekillenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. 2017'de 520 milyon dolar olan yıllık geliri için bugün en yüksek teklif 150 milyon dolar civarında. Kulüplerin borçlarına ve maaş yükümlülüklerine baktığımızda yönetilmesi zor bir süreç bizleri bekliyor. Kulüpler Birliği yıllık 300 milyon dolar yayın geliri hedeflerken, verilen rakam yarısı.
DEĞERİ YÜKSELTMEYE YÖNELİK HİÇBİR HAMLE YAPILMADI
Peki bugünlere birden mi gelindi? Tabii ki hayır. Son 15 yılda plansızca yapılan transferler, menajer - yönetici ilişkisinin sorgulanmaması, saha içindeki oyunu geliştirmeye yönelik herhangi bir girişimin olmaması, saha dışında yöneticilerin sürekli sözlü tartışmaları bugünleri hazırladı. Ligin değerini yükseltmeye yönelik hiçbir hamle yapılmadı. Pandemi dönemi ve sonrasında ülkede yaşanan ekonomik buhran statlara giden seyirci sayısını azalttı. Yayıncı kuruluş her yıl decoder kaybı yaşadı. Kaçak yayınlara çare bulunamadı. Tüm bunların sonunda yayın ihalesinin olduğu gün bile Adana Demirspor başkanı Murat Sancak ile Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi karşılıklı söz düellosuna girmişlerdi.
CHELSEA-LIVERPOOL ÖRNEĞİ
Chelsea Başkanı Bruce Buck, 2019 yazında İstanbul'da Liverpool ile oynadıkları UEFA Süper Kupa finalinden önce, ''Liverpool bizim haftanın 6 günü dostumuz ve iş ortağımız. Premier Ligi büyütmek için çalışıyoruz. Haftanın bir günü ise rakibimiz. Sonuçta futbolun bir parçasıyız'' demişti. Kulüpler Birliği kurulduğu günden bugüne bu zihniyet ulaşamadı. Görüyoruz ki Süper Lig TV kurulması dışında B planları da yok. Son gün bir sürpriz olmazsa kendilerine teklif edilen rakama razı olacaklar.
25 MİLYON EURO'LUK KADROLAR BİLE ZOR!
Yeni dönemde artık İstanbul'un 3 büyük kulübünün yıllık 25 milyon Euro'luk kadrolar kurması bile hayal olacak. Yani dibi görmeye çok az kaldı. Belki bu Türk futbolu için yeni bir çıkışın başlangıcı olur. Ancak bunun içinde bir plan program lazım. TFF ve Kulüpler Birliği'nin bir plan ya da programı olduğunu da zannetmiyorum.
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