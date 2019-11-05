Ayhan Ercan botoks kremi (Jamboo Çiçeği) tarifi, nasıl yapılır?

Bitki uzmanı ve aktarlar derneği başkanı Ayhan Ercan; doğal yollarla ve malzemelerle verdiği botoks krem tarifinde kullandığı jamboo çiçeğinin çok fazla yetiştirilmediğini fakat kırışıklar için etkili olduğunu söylemektedir. Bu çiçeği tohumunu alarak evde kendinizde yetiştirebilirsiniz.

Ayhan Ercan Botoks Kremi Tarifi

Yarım kutu doğal el kremini blendera koyun.

İçerisine 1 tutam jamboo çiçeği yapraklarından atın ve karıştırın.

Karışımınız yapraklardan dolayı yeşil bir renk alacaktır, bu hazır demektir.

Hazırladığınız kreminizi buzdolabında saklayabilirsiniz.

Her gün sabah, öğle, akşam olarak uygulayabilirsiniz.

Tüm cilt tiplerine uygun bir krem tarifidir.

Jamboo çiçeğini evde yetiştirmeniz halinde kırışıklıklarda etkili olması dışında boğaz ve diş ağrılarına da faydalı olmaktadır.