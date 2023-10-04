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        Haberler Gündem Güncel 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında 1 tutuklama

        Ankara'da liderliğini Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:45
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        'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme
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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne yönelik, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuyla ilgili çalışma başlattı.

        DHA'da yer alan habere göre çalışmalar sonucunda örgütün elde ettiği haksız kazançları, K.T.H., A.A. ve V.M.U. üzerine kayıtlı şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

        3 şüpheli, 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden K.T.H. tutuklanırken, A.A. ile V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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