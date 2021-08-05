15 gün daha hapis yatacak!

HABERTURK.COM

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapis cezası verilmişti.

15 GÜN DAHA HAPİS YATACAK

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aydın, paylaşımlara devam ettiği gerekçesiyle yeniden hapis cezasına çarptırıldı. Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü. Mahkeme, ikinci kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma kararı aldırmıştı.

Karar uyarınca Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Aygün hakkında alınan bu karar, sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. Tedbir kararının ihlaline ilişkin bir karar olsa da mağdurun Sabancı olması nedeniyle hızlı karar alındığı şüphesi sosyal medya yorumlarına yansıdı.

"HERKES ÖĞRENİNCE RAHATSIZ MI OLDUN?"

Aygün Aydın ise ilk cezanın ardından Instagram hesabından şok iddialarda bulundu.

Hakan Sabancı'yı hedef alan Aygün Aydın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine, böceklerin içine atıp, öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp, gitmeyeceğim. Allah bin türlü belanı versin senin! Duygularımla oynayıp, beni hamile bırakırken her şey iyi, hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun?" ifadelerini kullandı.

Ateş püsküren Aydın, daha sonra, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Son gece bile 'Haberi olsa o böyle bir şeye asla müsaade etmezdi. Kesin ailesinden biri yaptırıyor' deyip, sana toz kondurmamıştım. Oysaki ne kadar aptalmışım. Senden nefret ediyorum!" paylaşımını yaptı.

"ADALETİ HER YOLLA ARAYACAĞIM"

Son olarak bir gönderi daha yayınlayan Aygün Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Haksızlık karşısında dilimin keskinliğinden, kalbimin öfkesinden yalnız yaratıcıya sığınırım. Bilirim ki; her şey yalnızca ona aittir. O dilediğine verir, dilediğinden alır. İkisi de bizim için imtihandır. Ağır ithamlarım için yalnızca örnek olmam gereken insanlardan ve rabbimden özür dilerim. Diğer her şeyi gereken yollarla yenmem için zaten Rabbim bana yeterlidir. Nitekim her şey sadece onun bir 'Ol' demesine bakar ve o kimsenin hakkını kimsenin yanına kar bırakmaz. Zira o her şeyi işiten ve bilendir. Evrendeki her şeyin mülkü yalnızca ona aittir. O dilediğinden alır, dilediğine verir. Gücü de, kudreti de, serveti de... Çok uzağa gitmeye gerek yok. Birkaç gün evvel 'Batmaz' denilen firmalar batmakla burun buruna geldi. Bu bir imtihandı. Belli ki kimse bundan ders almadı. Hala mazlumun ahı alınmaya devam edildi. Adaleti her yolla arayacağım. Ne pahasına olursa olsun, yine de bilirim; aşağının terazisi, yukarının terazisi asla şaşmaz. Soyadın mı büyük, yaratıcı mı büyük işte bunu zaman gösterirken ben de bunu keyifle seyredeceğim."

ZORLAMA HAPİS CEZASI NEDİR?

Mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar verilen hapis cezası, "zorlama hapis" olarak adlandırılıyor.