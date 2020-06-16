Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

AYGAD'dan "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitim Programı"

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Birliği (AYGAD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitim Programı" başladı.

16.06.2020 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
AYGAD'dan
AA

AYGAD ile Kültür ve Turizm Bakanlığının mayıs ayında imzaladığı protokol çerçevesinde hayata geçirilen ve kültür ve sanat alanında daha çok haber üretilmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı dört günlük programa Türkiye'nin 22 ilinden yaklaşık 60 gazeteci katıldı.

Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışı saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, böyle bir organizasyon için Pendik'in seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçenin özellikleri ve burada düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise 14 Haziran'da Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek sözlerine başladı.

Işıkdağ, program ile hükümetin ve yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmaları topluma doğru ve layıkıyla aktaracak olan basın mensuplarının bu alanda yeterli donanıma sahip, bilgi birikimi, gözlem ve yorumlayabilme kabiliyetiyle birlikte liyakati de elden bırakmadan çok yönlü kazanımlarla kendilerini geliştirebilecekleri fırsatı ve yerel basının hak ettiği değer ile itibarı yeniden elde edebilecek pozisyona gelmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yerel basının faaliyet gösterdikleri bölgelerde toplumun kulağı ve sesi olmak gibi önemli bir meziyeti bulunduğunu ancak dijital çağda sosyal iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla öneminin göz ardı edildiğini belirten Işıkdağ, "Bir diğer mesele de gerek büyükşehirlerimizde gerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren basın kuruluşları ve mensupları için Basın İlan Kurumunun ilan alım paylarındaki şartlarını kolaylaştırmasını talep ediyoruz." dedi.

Öte yandan, basın mensuplarının eğitim seviyelerindeki ciddi düşüşün basın kuruluşlarının dezavantajları arasında gösterilebileceğini ifade eden Işıkdağ, eğitimli ve liyakatli bireylerin camiaya yeniden kazandırılabilmesi için en kısa zamanda ciddi ve elzem adımların atılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından programın ilk eğitim çalışması Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Erhan Eroğlu tarafından "Yerel yönetimlerin kültür ve sanata bakışı" ve "Yerel kültür ve sanat etkinlikleri okura nasıl yansıtılmalı" konularında verildi.

19 Haziran'da sona erecek programın eğitim çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde devam edecek. Eğitimlerde "Pandeminin kültür ve sanat üzerindeki etkisi", "Dijital dönüşüm sürecinde kültür sanat ve sosyoloji", "Basında Kültür ve sanat kavramlarına yaklaşım" başlıkları ele alınacak.

Programa katılan gazeteciler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler'
'Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler'
'Kilolu çıkmışım' demişti... Bu sefer bikinili yakalandı
'Kilolu çıkmışım' demişti... Bu sefer bikinili yakalandı
İstanbullular dikkat! Koronavirüsten sonra ‘Lyme’ tehlikesi
İstanbullular dikkat! Koronavirüsten sonra ‘Lyme’ tehlikesi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi
AA, Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntüledi
AA, Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntüledi
Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi - İSTANBUL
Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi - İSTANBUL
Mersin adliyesi normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı
Mersin adliyesi normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı
Başkentte minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Başkentte minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X