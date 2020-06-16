AYGAD'dan "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitim Programı"

AYGAD ile Kültür ve Turizm Bakanlığının mayıs ayında imzaladığı protokol çerçevesinde hayata geçirilen ve kültür ve sanat alanında daha çok haber üretilmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı dört günlük programa Türkiye'nin 22 ilinden yaklaşık 60 gazeteci katıldı.
Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışı saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, böyle bir organizasyon için Pendik'in seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçenin özellikleri ve burada düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.
AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise 14 Haziran'da Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek sözlerine başladı.
Işıkdağ, program ile hükümetin ve yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmaları topluma doğru ve layıkıyla aktaracak olan basın mensuplarının bu alanda yeterli donanıma sahip, bilgi birikimi, gözlem ve yorumlayabilme kabiliyetiyle birlikte liyakati de elden bırakmadan çok yönlü kazanımlarla kendilerini geliştirebilecekleri fırsatı ve yerel basının hak ettiği değer ile itibarı yeniden elde edebilecek pozisyona gelmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.
Yerel basının faaliyet gösterdikleri bölgelerde toplumun kulağı ve sesi olmak gibi önemli bir meziyeti bulunduğunu ancak dijital çağda sosyal iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla öneminin göz ardı edildiğini belirten Işıkdağ, "Bir diğer mesele de gerek büyükşehirlerimizde gerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren basın kuruluşları ve mensupları için Basın İlan Kurumunun ilan alım paylarındaki şartlarını kolaylaştırmasını talep ediyoruz." dedi.
Öte yandan, basın mensuplarının eğitim seviyelerindeki ciddi düşüşün basın kuruluşlarının dezavantajları arasında gösterilebileceğini ifade eden Işıkdağ, eğitimli ve liyakatli bireylerin camiaya yeniden kazandırılabilmesi için en kısa zamanda ciddi ve elzem adımların atılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından programın ilk eğitim çalışması Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Erhan Eroğlu tarafından "Yerel yönetimlerin kültür ve sanata bakışı" ve "Yerel kültür ve sanat etkinlikleri okura nasıl yansıtılmalı" konularında verildi.
19 Haziran'da sona erecek programın eğitim çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde devam edecek. Eğitimlerde "Pandeminin kültür ve sanat üzerindeki etkisi", "Dijital dönüşüm sürecinde kültür sanat ve sosyoloji", "Basında Kültür ve sanat kavramlarına yaklaşım" başlıkları ele alınacak.
Programa katılan gazeteciler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da bulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!