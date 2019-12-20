Ayen Enerji'den Arnavutluk hamlesi

Reuters

Ayen Enerji Arnavutluk'taki bağlı ortaklıklarının paylarının satışı ile ilgili stratejik ve finansal işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Pragma ile danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Açıklama şirketten KAP'a yapılırken, henüz kesinleşen bir gelişme olmadığı ifade edildi. Ayen Enerji hisseleri saat 14:10'da yüzde 3.75 primle 3.6 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 0.78 yukarı yönlü