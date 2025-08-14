AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: 14 Ağustos Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik dağıtım firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği bilinmektedir. İşte, 14 Ağustos 2025 Perşembe AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesileceğini kendi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İşte, 14 Ağustos 2025 Perşembe AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi irtibat numarası ve sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ