AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 24 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan günlük duyuruyla belli oldu. İşte 24 Mayıs 2024 Cuma AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'un birçok ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 24 Mayıs Cuma günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. İşte 24 Mayıs Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler.
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 24 Mayıs Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ