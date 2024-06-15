AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 15 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuru sonucunda belli oldu. Elektrik dağıtım ve tedarik firması AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağını günlük olarak kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte, 15 Haziran'da İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek sorularının yanıtı...
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AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurularıyla İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği belli oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet edenler hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki 15 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı..
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ