AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama: 17 Ağustos Pazar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı
İstanbul'da elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 17 Ağustos 2025 Pazar günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Şehrin farklı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilir. Kesinti yaşanacak ilçeleri ve saat aralıklarını öğrenmek isteyenler, kurumların resmi internet sitelerinden sorgulama yapabiliyor. İşte detaylar...
İstanbul’da 17 Ağustos 2025 Pazar günü elektrik kesintileri gündemde. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın yaptığı duyurulara göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrikler farklı saat aralıklarında kesilecek. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte detaylar!
ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?
BEDAŞ’ın yayımladığı bilgilere göre, 17 Ağustos Pazar günü Avrupa Yakası’nda çeşitli ilçelerde farklı saatlerde elektrik kesintileri olacak. Anadolu Yakası’ndaki planlı çalışmalar ise AYEDAŞ tarafından duyuruldu. Vatandaşlar yaşadıkları bölgeye göre elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini sorgulama ekranları üzerinden öğrenebiliyor.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Anadolu Yakası’nda yapılacak tüm planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ’ın resmi web sitesi üzerinden paylaşılıyor. Buradan ilçe ve mahalle bazlı sorgulama yapılabiliyor.
AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı için tıklayınız
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Avrupa Yakası’nda yaşanacak planlı kesintiler ise BEDAŞ’ın internet sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, BEDAŞ’a başvurarak planlı elektrik kesintileriyle ilgili SMS bilgilendirme hizmeti de alabiliyor.
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı için tıklayınız