İstanbul'da dünden beri etkili olan düşük hava sıcaklıkları ve yağışın etklisiyle meydana gelecek elektrik kesintileri merak konusu oldu. İstanbullular 1 Mart Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri araştırmaya başladı. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintisileri duyurularına ilgi arttı.

Pandeminin etkisi ile evlerde çok fazla vakit geçiriliyor olması planlı ve son dakika elektrik kesintilerinin araştırılmasına neden oluyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı