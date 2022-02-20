İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintisileri duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da 20 Şubat Perşembe günü meydana gelen planlı elektrik kesintileri belli oldu. Özel sektörden pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi İstanbul'da elektirk kesintisi olan ilçeler neler sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı