İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte 29 Mayıs 2024 BEDAŞ, AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı...