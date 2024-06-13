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        Haberler Bilgi AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 13 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 13 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 13 Haziran Perşembe günü İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek. İşte 13 Haziran 2024 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:42
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        • 1

          İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek elektrik kesintileri AYEDAŞ - BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "13 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 13 Haziran Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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