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        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ-BEDAŞ duyurdu: 7 Haziran 2024 Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ-BEDAŞ duyurdu: 7 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları AYEDAŞ-BEDAŞ, 7 Haziran Cuma günü arıza, bakım ve onarım sebebiyle yaşanacak elektrik kesintilerini açıkladı. İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine ilişkin güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte 7 Haziran 2024 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 01:43 Güncelleme: 07.06.2024 - 01:43
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        • 1

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da bugün uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Paylaşılan planlı elektrik kesintisi listesine göre, birçok ilçe ve mahallede farklı saatlerde kesinti yapılacak. Peki, "İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" İşte 7 Haziran 2024 Cuma İstanbul elektrik kesintisi listesi...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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