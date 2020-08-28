Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açılması

Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangını söndürmeye giden Yakacık İtfaiye İstasyonu'nda görevli Yasin Öztürk'ün tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı olayla ilgili yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nden çıkarılan Ozan K, Muhammed F. ve Mahsun Ç, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirtildi.

Ormanda çaldıkları kabloların bakırlarını çıkarmak için ateş yakan şüphelilerin, av tüfeğiyle ateş ettikleri ancak itfaiyeciyi yaraladıklarından haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahaleye giden Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiğinde av tüfeğiyle ateş edilmiş, itfaiye personeli Yasin Öztürk, saçmanın karnını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.

,Tunahan Vural