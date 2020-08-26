Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı

Alınan bilgiye göre Aydos Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında ormanda yangın görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiğinde av tüfeğiyle ateş edildi. İtfaiye personeli Yasin Öztürk, saçmanın karnını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Ateş eden iki şüpheli olay yerinden kaçtı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine asayiş, özel harekat ve olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede incelemede bulunuldu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin, ormandaki elektrik panosundan çaldıkları kabloları yaktıkları anlaşıldı.
Aydos Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi Celil Eroğlu, yaptığı açıklamada, orman yangınlarına karşı sürekli devriye attıklarını ve bu sırada yangını görmeleri üzerine itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme hortumunu çıkarırlarken ormandan ateş edildiğini belirten Eroğlu, daha sonra polis ekiplerine haber verdiklerini kaydetti.
- "Silah sesiyle birlikte karnımda yanma hissettim"
Yaralanan itfaiye personeli Yasin Öztürk ise ihbar üzerine olay yerine geldiklerini, alevi gördükleri yerde araçtan indikleri sırada ateş edildiğini duyduklarını ve silah sesiyle birlikte karnında bir yanma hissettiğini söyledi.
Yangını söndürdüklerini ve daha sonra üzerindeki kıyafetleri çıkarıp baktığında karnından saçmanın sıyırıp geçtiğinin izinin olduğunu gördüğünü ifade eden Öztürk, ateş eden kişileri göremediklerini anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!