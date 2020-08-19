Aydos Orman'ında, yangınları önlemeye yönelik denetim yapıldı - İSTANBUL

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, son zamanlarda yaşanan orman yangınlarını önlemek için Aydos Orman'ında denetim yaptı.Helikopter destekli kontrolde, ormanlık alanda mangal ve semaver yakan vatandaşlar uyarıldı.Denetimlerin İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda yapıldığı, vatandaşların ateş yakmamaları konusunda uyarıldığı, kurallara uymayanlara ise gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi.Kontrollerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.

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