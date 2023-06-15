Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin 'Aydınlıkevler'in yaz sahneleri başlıyor - Magazin haberleri

'Aydınlıkevler'in yaz sahneleri başlıyor

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı 'Aydınlıkevler', seyirciyle buluşmaya devam ediyor

Giriş: 15.06.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
'Aydınlıkevler'in yaz sahneleri başlıyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Yaz aylarında şehir şehir gezecek olan 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyunu, 19 ve 20 Haziran’da iki gün üst üste farklı mekânlarda olacak.

‘Aydınlıkevler’, ilk olarak 19 Haziran Pazartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde ardından 20 Haziran Salı günü Maximum Uniq Açıkhava’da seyirciyle buluşacak.

Demet Akbağ’ın yanı sıra; Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oy sonrası gerginlik: Antipatiksiniz
Oy sonrası gerginlik: Antipatiksiniz
"Biz evlenmedik"
50'nci kez sahnelendi
50'nci kez sahnelendi
"Hırka-i Saadet"in korunduğu oda 5 asırlık gelenekle temizlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.