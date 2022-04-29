Turneye çıkıyor

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, seyirciden gördüğü büyük ilgi ile yoluna kapalı gişe olarak devam ediyor. ‘Aydınlıkevler’ İstanbul’da Maximum UNIQ Hall’daki oyunlarının ardından mayıs ayında yaz turnesinin ilk gösterilerini Bursa ve İzmir’de gerçekleştirecek

HABERTURK.COM

‘Aydınlıkevler’ turne kapsamında 20 Mayıs Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda, 29 Mayıs Pazar ve 30 Mayıs Pazartesi ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirci karşısında olacak. Turne biletleri hızla tükenirken, oyunun yaz boyu sürecek turnesinin yeni tarihleri ve şehirleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü aldığı ‘Aydınlıkevler’, izleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

Bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına izleyiciyi eski bir mahalleye konuk eden ‘Aydınlıkevler’; camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu “Amerikalılar” ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

‘AYDINLIKEVLER’ TURNE TAKVİMİ

20 Mayıs Cuma Saat: 21.00 (BURSA AÇIKHAVA TİYATROSU)

29 Mayıs Pazar Saat: 21.00 (İZMİR KÜLTÜRPARK AÇIKHAVA TİYATROSU)

30 Mayıs Pazartesi Saat: 21.00 (İZMİR KÜLTÜRPARK AÇIKHAVA TİYATROSU)