"Aydınlık yarınları inşa etmeye devam edeceğiz"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık devlet geleneğimiz ile harmanlanmış olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz.

29 Ekim 1923, aziz milletimizin tarihinde unutulmaz bir sayfadır. Milletimiz; kadını, erkeği, genci, yaşlısı, bir bütün olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, zor şartlar ve yokluklar içerisinde, tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını ilan etmiştir.

Milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 100 yıl boyunca büyümüş, gelişmiş, ilerlemiştir. Bugüne kadar bilim, sanat, kültür, spor ve teknoloji alanlarında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Artık "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edeceğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ulaşmış olmanın heyecanını yaşıyoruz.

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Cumhuriyetimizin 100. yılında, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle "Türkiye Yüzyılı"nın altyapısını oluşturduk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında kaydetmiş olduğumuz önemli yatırımlar ve gelişmeler ile stratejik konumumuzun gereğini en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık. Şimdi ise "Türkiye Yüzyılı" ile yeni bir tarihi başlangıca hazırlanıyoruz.

Ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlayarak mobilete, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen çevreye duyarlı ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz."

Bizlere düşen en önemli vazifelerden biri de; her bir karışını ezanlarımız ve bayrağımız ile süslemiş, üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz güzel vatanımızı bizlere bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmaktır.

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Hiç şüphesiz Cumhuriyetimizin 100. yılında, milletimizin birlik ve beraberliği de en büyük gücümüz olmaya devam ediyor.

Gelecekte de bu birliği korumak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor,

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.