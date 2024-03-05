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        Haberler Spor Futbol Aydınlık Gelecek Ödülleri sahiplerini buldu! - Futbol Haberleri

        Aydınlık Gelecek Ödülleri sahiplerini buldu!

        1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 22:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:01
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        Aydınlık Gelecek Ödülleri sahiplerini buldu!
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        1907 ÜNİFEB forumlarında gerçekleştirilen ve binlerce üniversitelinin oylarıyla seçilen 'Aydınlık Gelecek Ödülleri 2023' için ödül töreni düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’ndeki etkinliğe Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Can Gebetaş, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Futbol A Takımı İdari Menajeri Emir Yolaç, futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder, birçok branştan sporcular ve davetliler katıldı.

        Ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, özel bir gece olduğunu ifade etti. Kendisi için pozitif bir akşam olduğunu vurgulayan Baki, “Tribün zamanlarımda ÜNİFEB’in kuruluş zamanlarına şahit olmuş birisiyim. Kurucu üyelerinde benim can dostlarım var. O gün de Fenerbahçe’nin aydınlık yüzüydü, bugün de aydınlık yüzü. Bu çeyrek asırda birçok arkadaşım önemli pozisyona geldiğini gördüm. Hiçbir zaman Fenerbahçe’yi unutmadıklarını, Fenerbahçemize katkı vermeye çalıştıklarını gördüm. Hala görmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu akşam hem mutluyum hem de eski dostları görünce yaşlandığımı hissettim. Beni davet ettikleri için de çok mutlu oldum” dedi.

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        Bu sezon transfer edilen futbolculardan övgüyle bahseden Baki, geceye katılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder için, “Benim için en sevdiğin çocuğu seçmek gibi bir şey. Hepsinin katkıları oldu. Cengiz, kadife ayağıyla bize çok maç çözdü. Ferdi, lokomotif gibi nereye koysan oynuyor. Bu sene transfer ettiğimiz Balkanlar da çok büyük katkı verdiler. Doğru isimler burada. Bugün kim gelse benim için problem yoktu” diye konuştu.

        "TRİBÜNLERDE VERECEĞİMİZ DESTEKLE BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

        Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selahattin Baki, “Ligin boyu kısaldı. Bu seneki destek muazzam, bundan sonra verilecek destek; biz bambaşka bir camiayız. Bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Son 10-11 haftalık süreçte arada Avrupa maçları ve kupa maçımız var ama ciddi anlamda düşüşler-kalkışlar olabilir. Yanımızda olmaya devam etsinler. Dış faktörlerle ne kadar uğraştığımızı iyice görmeye başladılar. Zaferin Rengi filmini izlesinler, o zamanlarda Fenerbahçe nasıl yoğrulmuş, Atatürkçülüğü ile, Türkçülüğü ile nasıl özel bir camiayız insan farkına veriyor. Tribünlerde vereceğimiz destekle bu takımı şampiyon yapacağız. Biz öyle bir camiayız ki; doğuştan Türk’üz, Allah’ın lütfu ile Fenerbahçeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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        CENGİZ ÜNDER: UMARIM UNION SG MAÇINDA İYİ BİR SKOR ELDE EDERİZ"

        Ödül için geceye katılan sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Cengiz Ünder de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe camiası için çok özel bir gece. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ödül alacağım için de ayrıca heyecan duyuyorum” dedi.

        Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşılaşacakları Union SG maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünder, “İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi’nin de lideri. Son zamanlarda iyi bir performans göstermiş bir ekip. Özellikle Liverpool’a karşı da inanılmaz bir performansları vardı. Umarım bu maçta da iyi bir skor elde ederiz. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz” şeklinde konuştu.

        "TARAFTARIMIZIN KARŞISINDA İYİ BİR FUTBOL SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

        Ligde pazar günü konuk edecekleri Pendikspor maçıyla ilgili sorulan soruya Cengiz şu yanıtı verdi:

        “Konferans Ligi’nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, en büyük hedeflerimizden biri de finale kalabilmek. Ondan sonra Pendik maçını düşüneceğiz. O maçta da taraftarımızın karşısında iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Şu an bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bunu da hem perşembe günü hem pazar günü göstereceğimize inanıyorum.”

        Gecede ödüle layık görülen isimler şöyle:

        2023 Yılı Yılın Erkek Basketbolcusu

        Nigel Hayes-Davis

        Yılın Kadın Basketbolcusu

        Emma Meeseman

        Yılın Erkek Futbolcusu

        Ferdi Kadıoğlu

        Yılın Golü

        İrfan Can Kahveci (Sivasspor)

        Yılın Farkındalık Ödülü

        Cengiz Ünder (29 Ekim’de takım arkadaşlarına yapmış olduğu Nutuk hediyesi)

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        Yılın Transferi

        Edin Dzeko

        Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu

        Derin Atakan ve Kuzey Tunçelli

        2023 Yılı Yılın Kadın Futbolcusu

        Fatma Kara

        2023 Yılı Yılın Kadın Voleybolcusu

        Melissa Vargas

        Yılın Erkek Voleybolcusu

        Yiğit Gülmezoğlu

        Yaşam Boyu Başarı Ödülü

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar

        Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü

        Fenerbahçe Spor Kulübü’nün cumhuriyetin 100. yılı ile alakalı yaptığı bütün çalışmalar

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        Volkan Demirel

        Yılın antrenörü

        Can Aksu (Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı)

        2023 Yılı Yılın Paralimpik Sporcusu

        Yamaç Yüksel

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        Buse Naz Çakıroğlu

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        Emre Sakçı

        2023 yılı yılın spor gazetecisi

        Ahmet Selim Kul

        Yılın Spor Programı Ödülü

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        ÜNİFEB Onur Ödülü

        Can Gebetaş

        Yılın Projesi Ödülü

        İlker Alıcı (Fenerbahçe Spor Kulübü Pazarlama Müdürü)

        Fenerbahçe Tarihi Farkındalık Ödülü

        “Zaferin Rengi” filmi

        ÜNİFEB Özel Ödülü

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