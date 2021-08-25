Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Selim Pak hayatını birleştireceği 23 yaşındaki Mine Dilli ile yapılacak düğün merasimi öncesi ekmek teknesi tırının dorsesini çıkararak gelin arabası olarak süsledi.

AA'nın haberine göre "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı asılan tırla şehir turu atan çifti çevredeki vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Pak, gazetecilere, 5 yıldır bugünün hayalini kurduğunu söyleyerek, "Kullandığım tırı gelin arabası yapma hayalimiz vardı. Birbirimize bu hayalimizi sık sık anlatıyorduk. Çok şükür hayallerimiz gerçek oldu" dedi.

Genç çiftin akşam kıyılacak nikahla hayatlarını birleştireceği belirtildi.