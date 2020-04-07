Aydınlı fırıncıdan koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek

AA

Atatürk Mahallesi'nde fırıncılık yapan Cemal İlboğa, iş yerinin camına "Koronavirüs nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı karşılanmaktadır." yazısı astı.

Fırın çalışanları da sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ekmeklerini evlerine götürüyor.

Cemal İlboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor süreçte kendisinin de elini taşın altına koymak istediğini söyledi.

İlboğa, "İnşallah herkes elinden geleni yapar. Ülke olarak güçlüyüz, aşarız diye düşünüyorum. İhtiyacı olan herkes gelip ekmek alabilir. Bunu manevi bir görev olarak yapıyoruz. İnşallah normal hayatımıza geçene kadar bu hizmetimizi devam ettireceğiz." dedi.