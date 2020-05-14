Aydınlı eğitim yöneticileri Kovid-19 sürecinde yaşlılar için ter döküyor

Aydın'da görev yapan 423 okul müdürü ve yardımcısı, Kovid-19 sürecinde eğitime ara verilince gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubuna katıldı.Her sabah Efeler Kaymakamlığında toplanan eğitimciler, Vefa Sosyal Destek Grubundan kendilerine yönlendirilen görevleri yerine getirmek için yola koyuluyor.Eğitim yöneticileri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların birçok ihtiyacını karşılıyor.Yaşlıların bankadaki işlerini çözen, onlara maaşlarını teslim eden ya da marketten alışveriş yapan eğitimciler, bir yandan da okullarındaki rutin işlerini yerine getiriyor.Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Sevinir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara iyilik yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.Salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Sevinir, "Evinden çıkamayan insanların ihtiyaçlarını gidermek adına ileride çocuklarımıza 'Ben de oradaydım, katkı verdim.' demek beni mutlu edecektir. Bu işi gönüllü yapıyoruz. Bundan çok memnunum. Evimde oturup televizyon izleyeceğime burada daha faydalı bir iş yaptığıma inanıyorum. Ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.- "Yaptığımız işi bir ibadet olarak görüyorum"Efeler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Taner Yedinci ise gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ifade etti.Özellikle yaşlılara yardımcı olabilecek bir faaliyette yer almanın gurur verdiğini anlatan Yedinci, "Bunları yaptıkça, o yaşlılarımızın dualarını aldıkça çok mutlu oluyoruz. Onlardan tek isteğimiz evlerinden çıkmamaları. Özellikle de ramazan ayında bu yaptığımız işi bir ibadet olarak görüyorum." şeklinde konuştu.Umurlu Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Şimşek de bu dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.Yapılan hizmetin önemini şimdi çok daha iyi anladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:"İnsanlar bu hizmetten çok memnun. Birilerinin bu işi yapması lazımdı. Okullarımızda da şu anda iş yükü yok. Orada oturacağımıza burada hem kendimizi değerlendiriyoruz hem de hizmet ediyoruz. Bir yandan da aldığımız maaşımızın hakkını gönül rahatlığıyla vermiş oluyoruz."
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