Aydınlı çift, "Kirpi Yedi"ye çocukları gibi bakıyor

Yeşil Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi 47 yaşındaki ev hanımı Fatıma Karakoç ve İlhami Karakoç çifti, 17 Mayıs'ta evlerinin arkasında yer alan bahçeyi temizlerken yeni doğmuş 7 kirpi buldu. Çevrede araştırmalarına rağmen yavruların annelerini bulamayan çiftin çabalarına karşın kirpilerden 6'sı öldü.Hayatta kalan son yavruya "Yedi" adını veren çift, evlerine aldıkları kirpiyi hayatta tutmayı başardı.- "Sokak hayvanları ona zarar vermesin diye eve aldık"Fatıma Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çaresiz yavru kirpileri gördüğünde çok etkilendiğini belirtti.Kirpileri şırıngayla beslediğini ve belli aralıklarla kontrol ettiğini aktaran Karakoç, "Anne sütü içemedikleri için maalesef akşama kadar 6'sı öldü. Geriye bir tek 7 numaramız kaldı ve adını 'Yedi' koyduk. Sokak hayvanları ona zarar vermesin diye de eve aldık. İyi ki almışız." diye konuştu.Kirpilerin beslenmesi konusunda bir veterinerle görüştüğünü ayrıca internetten bilgi topladığını aktaran Karakoç, şöyle devam etti:"Hayvanları çok seviyorum. Son yavru kirpiyi de kaybetmemek için kirpilerle ilgili her şeyi araştırdım denebilir. Mama hazırlarken belirli ölçülerde laktozsuz süt, yumurta ve kremayı karıştırarak, ılık bir şekilde, enjektör yardımıyla kirpimizi 2,5-3 saat arayla besliyoruz. Kedi yavrularında olduğu gibi de ılık suya batırılmış pamukla kakasını temizliyoruz. Süreç biraz zor ilerliyor. Daha gözleri bile açılmadı ama onu beslemeyi seviyorum."İlhami Karakoç ise evlerinde bir sokak kedisi ve muhabbet kuşu beslediklerini, aileye katılan yeni üyeden dolayı da mutlu olduklarını söyledi.Karakoç, "Eşim gerçekten çok merhametli ve hayvansever bir kadın. Nerede bir sokak hayvanı görse yüreği hemen yanında atar, besler, sever. Evimizde bir muhabbet kuşumuz var, çok güzel konuşuyor. Ölmek üzereyken sahiplendiğimiz bir sokak kedimiz var, şimdi evimizin neşesi oldu. Şimdi de bir kirpimiz oldu, inşallah ömürlü olur." diye konuştu.
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