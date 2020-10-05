AA

Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selahattin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle karadan 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle alevlere müdahale ediyor.