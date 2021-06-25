Müstakil evde yangın: 1 ölü

AA

Dereağzı Mahallesi’ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Merey (34),yaşamını yitirdi.

Merey’in cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.