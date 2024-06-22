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        Haberler Gündem Aydın’da bir fabrikaya ait depo yangınına müdahale sürüyor

        Aydın’da bir fabrikaya ait depo yangınına müdahale sürüyor

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:40 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:43
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        Aydın'da fabrika yangını
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        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi’ndeki bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        #Efeler yangın
        #haberler
        #Aydın
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