03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'a 45 kilometre uzaklıktaki 440 nüfuslu kırsal Hacıköseler Mahallesi, ürettiği Antep fıstığı ile Aydın ekonomisine katkı sağlıyor. Son 5 yılda mahalledeki Antep fıstığı üretimi miktarının giderek arttığı mahallede, hasat dönemi başladı.
Antep fıstığı üretim yaptıklarını ancak Aydın ve çevresinde işleme tesisi bulunmadığını belirten üretici Selahattin Karataş, “Bu bölgeye bir işletme tesisi kazandırabilirsek daha da farklı şeyler yapamaya çalışacağız. Mahallemiz şu anda 440 nüfusa sahip. Mahallemizde yaşayan herkes Antep fıstığı üretimini yapıyor. Yıllık hasat süresi bir ay olan bu üründe toplam olarak ortalama 1 milyon 500 bin lira civarında bir gelir elde ediyoruz. Antep fıstığını kabuklu olarak ya da kurutarak kabukları ayrılmış olarak satabiliyoruz" diye konuştu.
Mahallerinde yaklaşık yıllık 70 ton civarında Antep fıstığı yetiştirildiğini vurgulayan Karataş, şöyle devam etti:
"Bu yılın hasadına yeni başladık. Ancak geçen yıla oranla verim biraz düşük. Ağaçların başındaki fıstıklar zaten Gaziantep'ten gelen tüccarlar tarafından satın alındı. Hasat yaklaşık bir ay sürecek. Biz de fıstık toplama işinden kazandığımız yevmiyeyle evimize ekmek götüreceğiz. Antep fıstığı bölgemizde önce bir köyde başladı ancak her yıl civar köylere de yayılarak devam ediyor”
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