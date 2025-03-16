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        Haberler Gündem Güncel Aydın ve Yalova haberleri: Son dakika: İki kentte orman yangını! | Son dakika haberleri

        İki kentte orman yangını!

        Yalova ve Aydın'da orman yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Her iki yangın da kısa süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:01
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        İki kentte orman yangını!
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekipler müdahalede bulundu.

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        AYDIN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre Altıntaş Mahallesi Sırca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

        Yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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        #son dakika
        #Aydın
        #yalova
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