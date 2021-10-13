Ege'de 2 ilde narkotik operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adreste arama yapan ekipler, 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.