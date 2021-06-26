15 dakika sürdü, ortalık savaş alanına döndü

DHA

Şiddetli fırtına kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Kızılcapınar Mahallesinde saat 17.30 sıralarında başlayan fırtına beraberinde yağmur ve dolu getirdi.

Yaklaşık 15 dakika süren fırtınada, onlarca çam ağacının dalları koparken, bir çam ağacı yerinden sökülerek yola devrildi.

Beton elektrik direği ise fırtınanın hızına dayanamayarak kökünden kırıldı. Elektrik telleri koptu, telefon direği yarıdan kırılarak yola düştü. Yollar trafiğe kapanırken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Fırtınada cam balkondaki camların patlamasıyla bir kişide el ve ayaklarından yaralandı.

PATLAYAN CAMLARDAN YARALANDI

Fırtınanın çıkacağını hissederek cam balkonu korumaya çalışan Gürkan Kulaçoğlu, "Havanın kararmasıyla birlikte bende kendi imkanlarımla fırtınaya karşı önlem almaya çalıştım. Evimin üst katındaki cam balkonu güvenlik altına alıyordum. Ancak fırtına aniden bastırdı. Bütün aldığım önlemlere rağmen. Cam balkonun camları birer birer düşmeye başladı. Camın birisi elime ve ayağıma düştü. Eli ve ayak parmaklarımı kesti. Kendi imkanlarımla kanı durdurdum sonra da hastaneye gittim" dedi.

'HERŞEY BİR ANDA OLDU'

Kızılcapınar Mahalle Muhtarı Günay Balamur, "Aşırı derecede bir fırtına koptu. Beraberinde yağmur ve doluyu da getirdi. Çamların dalları fırtınadan kırılmaya başladı. Ağaçları devirdi. Telleri kopardı. Elektrik direğinin devrilmesiyle de hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok" diye konuştu.

Metin Törpul ise "Her şey bir anda yaşandı, fırtına, dolu ve yağmur yağdı. Evimde bir hasar yok ama sokaktaki telekoma ait telefon direğini kırdı. Yoldaki ağaçlara zarar verdi" dedi.

İZMİR'DE DE FIRTINA ETKİLİ OLDU

İzmir'de etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte birçok noktada ağaç devrildi.

Şiddetli rüzgar İzmir kent merkezinde ve birçok ilçede etkili oldu. Karşıyaka, Bornova ve Konak ilçelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar devrildi. Bazı otomobillerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu. Kemalpaşa ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın yanı sıra sağanak yağış da etkili oldu. Saat 15.45 sıralarında başlayan yağış sonrasında yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodosun denizdeki etkisi, kent içi sefer yapan feribottaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle meydana gelen olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.