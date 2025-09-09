Habertürk
        Aydın ve İzmir'de 469 yavru denizle buluştu | Son dakika haberleri

        Aydın ve İzmir’de 469 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

        Aydın ve İzmir'de bulunan kumsallarda, bu yıl tespit edilen 13 caretta caretta yuvasının 9'undan şimdiye kadar 469 yavru çıkıp, denizle buluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 15:40 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:40
        Aydın ve İzmir'de 469 yavru denizle buluştu
        Aydın ve İzmir'deki 9 yuvadan çıkan 469 caretta caretta yavrusu, denizle buluştu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) bu yıl haziran-temmuz ayları arasında Aydın’ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim ile İzmir Selçuk, Gümüldür ve Özdere kumsallarında toplam 13 caretta caretta yuvası tespit etti.

        Plaja yumurta bırakmak için çıkan dişi deniz kaplumbağalarını görenlerin haber vermesiyle belirlenen yuvalar, EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı.

        Bölgedeki 13 yuvalama alanının 9’undan da bugüne kadar toplam 469 caretta caretta yavrusu çıkıp, denizle buluştu.

        Yuvalama alanlarının tespiti ve yavruların denize ulaşmasına katkı sağlayanlara da EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü teşekkür belgesi verdi.

        Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının son dönemde yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ancak yuva kontrol ve açılışlarında bazen yuvaların içinden plastikler ve metal içecek kapakları çıkıyor. Bu cisimler denizlerimizin sevimli canlılarının hayatlarını da risk altına sokuyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Unutmayalım ki ekolojik çevrede bizden başka canlılar da yaşıyor" diye konuştu.

        #Aydın Haberleri
        #izmir haberleri
        #caretta caretta
        Yazı Boyutu
