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Aydın Valisi Aksoy'dan Kovid-19 açıklaması

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarına ilişkin, "Bir miktar artışımız var, onunla ilgili filyasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Aydın olarak sayılarımız yüksek değil ama rehavete kapılmamalıyız." dedi.

04.09.2020 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın Valisi Aksoy'dan Kovid-19 açıklaması:
AA

Vali Aksoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'le birlikte Ramazanpaşa Mahallesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

Burada esnafla bir süre sohbet eden Aksoy, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması noktasında hatırlatmada bulundu.

Aksoy, gazetecilere, salgınla mücadelede alınan kurallara herkesin uyması halinde önemli yol katedileceğini belirtti.

Son süreçte zaman zaman hasta sayısında artış olabildiğini aktaran Aksoy, "Bir miktar artışımız var, onunla ilgili filyasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Aydın olarak sayılarımız yüksek değil ama rehavete kapılmamalıyız. Konulan kurallara uyulması hepimizin geleceği açsından büyük önem taşıyor. Son çare ceza kesmeyi yeğliyoruz. Kentte virüs tanısı konulan kişilerin durumları incelendiğinde il dışı noktalardaki düğün, cenaze ya da gezi amaçlı ziyaretlerden kaynaklandığını görüyoruz." diye konuştu.

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