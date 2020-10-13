Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat Ülkü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Ülkü, Ekim'in ilk haftasında yakalandığı Kovid-19 salgınından dolayı tedavi altına alınmıştı.