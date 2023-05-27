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Aydın Seçim Sonuçları 2023: Aydın 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Aydın seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Oy sayımının bitmesiyle Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları da kesinleşecek. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimini kazanan aday da açıklanacak. İşte, Aydın Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde hiçbir bir aday yüzde 50+1 oy oranına ulaşamadı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçimler 2. tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidiyor. Bu noktada Aydın seçim sonuçları arşatırılmaya başladı. Peki, Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte 28 Mayıs 2023 Aydın seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

  • AYDIN SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Aydın Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Aydın Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 AYDIN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Aydın ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Aydın Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Aydın Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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