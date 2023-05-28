Aydın Seçim Sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Aydın başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Aydın seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 85.90 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 57.2 oldu. Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 240.363 oyla yüzde 58.48 - Recep Tayyip Erdoğan: 170.674 oyla yüzde 41.52 aldı.

Aydın 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 240.363 oyla yüzde 58.48

Recep Tayyip Erdoğan: 170.674 oyla yüzde 41.52

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 432.886 oyla yüzde 56.04 - Recep Tayyip Erdoğan: 294.124 oyla yüzde 38.08 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 240.363 oyla yüzde 58.48Recep Tayyip Erdoğan: 170.674 oyla yüzde 41.52