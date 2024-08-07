Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını
Aydın'ın Germencik, Muğla'nın Milas ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Bugün de Aydı, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı.
AYDIN
İlk yangın Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
MUĞLA
Aydın'da çalışmalar sürerken, bir yangın haberi de Muğla'dan geldi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.
BALIKESİR
Bir başka yangın haberi de Balkesir'den geldi.
Kentin Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki çamlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Trafodan çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İki gün önce de aynı yerde yangın çıktığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.