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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolda savrulan araç bariyerlere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı

Giriş: 27.03.2023 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İHA

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıldere ile Savcıllı Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çaptı.

Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan bir kişiyi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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