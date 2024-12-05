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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Yolda yürürken düştü, yaşamını yitirdi - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yolda yürürken düştü, yaşamını yitirdi!

        Aydın'da meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Günay Ayyıldız, yolda yürürken bir anda yere düştü. Ayyıldız yerden kalkamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayyıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:19
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        Yolda yürürken düştü, yaşamını yitirdi!
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        Aydın'da acı olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Günay Ayyıldız (43), sokakta yürüdüğü sırada birden dengesini kaybederek yere düşüp hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Ayyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, polis ve savcılık olay yerinde inceleme başlattı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Olayla ilgili olarak şüpheli ölüm raporu tutuldu ve cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

        MİDE KANAMASI VE ALKOL İDDİASI

        Ayyıldız’ın yakın zamanda mide kanaması geçirdiği ve iddiaya göre alkol kullandığı öğrenildi. Olayın, alkol ve sağlık sorunlarının birleşimi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Ayyıldız’ın ölümüne dair detaylı soruşturma devam ederken, ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Aydın Haberleri
        #Son dakika haberler
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