Ödülün sahibi Gülin Ataklı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene 20 bin TL değerinde destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2021 yılı sahibi, 24 yaşındaki obua sanatçısı Gülin Ataklı oldu.

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Gülin Ataklı’ya ödülü Haziran ayında gerçekleştirilecek 50. İstanbul Müzik Festivali sırasında sunulacak