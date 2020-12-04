AYDIN - Didim'deki Rum Ortodoks Kilisesi restore edilecek

Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Akbük Mahallesi'nde iki kapısının, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce duvar örülerek kapatılmasıyla gündeme gelen Rum Ortodoks Kilisesi'ni inceledi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1870'te yapıldığı belirtilen ve bir dönem kültür merkezi ve kütüphane olarak da kullanılan yapının kapısını tahrip edenler hakkında 15 Eylül'de suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.
Didim Belediyesince duvarların kaldırıldığını ve kapı girişlerinin eski haline getirildiğini aktaran Tuncer, "Şimdi bu bölgenin, özellikle ilçe turizmine nasıl bir katma değer katacağı konusunda hem Didim Kaymakamlığı hem sivil toplum örgütleriyle, Aydın Valiliğimiz bünyesinde bir çalışma yürütüyoruz. Bölgeyi Didim turizmine kazandırmak noktasında bazı fikirlerimiz var. Kısa zamanda inşallah restorasyon projesiyle çok güzel bir sonuç elde etmeyi düşünüyoruz." dedi.
Tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgulayan Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:"Eğer ihtiyaç olursa kilise olarak da değerlendirilebilecek bir yapı. Fakat şu haliyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir kültür yapısı durumunda. Millet Müzesi'nin bir butik şubesi olarak da değerlendirmesi söz konusu olabilir. Henüz bunlar kesin bir karara bağlanmış hususlar değil. Ancak temel niyet Didim turizmine bu yapının kazandırılması ve yapının tekrar güncel haliyle tarihi yeniden canlandırmasıdır."
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