Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınkum Mahallesi 1'inci Koy Mevkisinde meydana geldi.

Deniz kenarından geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek görünce polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Çalpan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Çalpan´ın cenazesi önce Didim Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi İçin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tarık Çalpan´ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.