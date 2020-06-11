Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli yapımı planlanan Aydın-Denizli Otoyolu projesi ihalesi ikinci kez ertelendi. İhalenin 3 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ertelemeye ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlk olarak 19 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda 12 Mayıs olarak belirlenen ihalenin, 9 Nisan'da yayımlanan ilanla 11 Hazirana ertelendiği duyurulmuştu.